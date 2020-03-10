參與講習的警同仁，都保持2公尺的安全座位距離，除勤做筆記，還帶回去教導第一線的執勤員警；不少警提出執行酒測吹氣檢測時，會不會有感染風險？高醫急診部主任葉怡亨認為，員警執勤時儘可能側身站立，勿直接面對個案，可減少飛沫噴濺的機會，另戴護目鏡或眼鏡可預防飛沫傳染，盡量不要用手擦揉眼睛。（翻攝照片／劉宥廷高雄傳真）

人民保母在執勤酒駕時，會不會被受測者噴到飛沫？這是很多第一線值勤員警在防疫期間擔憂的事，高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊9日特別到高市警局三民一分局進行防疫教學，希望醫界與警界攜手合作，共同抵禦病毒，警方掌握防疫步驟，落實自主防疫，也降低遭感染風險。

警方執行盤查、取締酒駕、臨檢、值班、受理民眾報案，或協助護送傷、病患至醫院，都是第一線所需面對的勤務，但這些勤務難保不會將自身安全，暴露在看不見的病毒肆虐中；高醫敦親睦鄰及社會責任，主動派出團隊到鄰近三民一分局舉辦講習，協助人民保母做好防疫工作。

參與講習的警同仁，都保持2公尺的安全座位距離，除勤做筆記，還帶回去教導第一線的執勤員警；不少警提出執行酒測吹氣檢測時，會不會有感染風險？高醫急診部主任葉怡亨認為，員警執勤時儘可能側身站立，勿直接面對個案，可減少飛沫噴濺的機會，另戴護目鏡或眼鏡可預防飛沫傳染，盡量不要用手擦揉眼睛。

至於如何因應防護衣短缺的困境？葉怡亨表示，若沒有醫療用防護衣，可用工作服或防水圍裙代替，只要執勤後確實更換清洗消毒，同樣具有防護效果。高醫還帶來自製的防護面罩，質輕便利且價格親民，教導警分局DIY，一旦防疫物資短缺時可應急。

三民一分局長郭俊廷感謝高醫主動伸出援手，希望藉由高醫的防疫經驗，讓第一線員警執勤時更能保護自己，安然度過這波疫情。

(中時 )