日本首相安倍晉三10日在首相官邸舉行新冠肺炎傳染病對策本部會議，決定依專家會議的判斷，呼籲各界在未來10天左右，盡可能停辦全國大型活動，或延期或縮小規模。

日本政府2月26日要求在2周內，盡量不辦大型活動，且決定中小學停課，加強對中、韓等入境管制等，但至今新冠肺炎疫情仍不見消停，因此決定再延長。

日本政府10日還宣布採取第2波的新冠肺炎緊急對策，包括提供因小孩停課而無法工作的自由作家補助金制度，1天一律支付4100日圓（約台幣1199元）；退還家長小孩停課的營養午餐費。

針對因停業造成資金困乏的個人，緊急提供小額資金貸款，上限額從10萬提升至20萬日圓（約台幣5萬8千500元），年所得減少2成的人還可免償還；針對業績驟減的個人等中小型業者，提供實質無利息、免擔保的融資。

日本政府統一採購1千5百萬片口罩提供給醫療機構；禁止在網上轉賣口罩，違者將處1年以下徒刑或100萬日圓（約台幣29萬4千5百元）以下的罰款；擴大病毒檢驗能力，1天最高達7千件。

日本2月13日採取第1波緊急對策，強化檢疫及病毒檢驗等，第2波對策則重視民間紓困。

(中時電子報)