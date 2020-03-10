一名妙齡女子偕友人9日凌晨經過竹市圓環某間商家門口，疑似腹痛難忍，居然在騎樓下大方脫褲排泄，讓店家氣得將監視器影片貼上網，詢問網友該如何制止女子行徑。該家店面因不只一次遭不明人士就地解放，讓店家大為苦惱，並呼籲解放女子要有公德心。

圓環附近有商家遭不明女子就地解放，排泄物讓店家忍著噁心打掃，並怒將監視器影片貼上網，不解詢問騎樓柱子旁是「特別好上嗎？」稱不只一次被排放屎尿，明明附近就有公廁，多走幾步路就到，卻偏偏有民眾隨意排泄。

店家除了貼上9日凌晨的監視器影片之外，又有網友補上同個位置不同時間遭排泄的影片，並要網友指認是否同一名女子。該影片清晰可見一名女子就地解放，大剌剌衝擊網友視覺，讓網友大呼噁心，排泄過程中甚至有不少路人行經，女子仍泰然自若如入無人之境。

對此影片警方表示女子行徑太誇張，可向環保局檢舉，根據《廢棄物清理法》第27條第7款規定，隨地便溺可處1200以上6000以下罰鍰。不過影片難以查明女子身分，也難以辨別兩段影片是否同一人所為，要揪出便溺女子身分有困難。

(中時 )