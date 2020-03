為打造台中國際城市,藉由英文培養學生國際視野,台中市政府教育局10日上午舉行109年度台中市國中學生英語演講比賽,共97所公私立國中參賽,參賽者皆能用英語流暢表達想法,展現學習成果,讓評審印象深刻。

教育局長楊振昇表示,市府推動英語教育不遺餘力,每年均辦理國中學生英語演講、作文、歌唱與讀者劇場等四大比賽。這次英語演講比賽在市立光復國民中小學舉行,參賽學校包括市立學校81所、私立學校15所、以及國立中科實驗高級中學國中部1所,提供國中學生觀摩學習及展現英語能力的舞台。

楊振昇指出,今年比賽演講主題融入日常生活,分別是「My Favorite Spot in Taichung」、「What I Want to Be in the Future」、「How I Make Learning English Fun」,希望透過英語演講比賽強化國中英語教學成效,讓學生勇於嘗試、樂在學習。

教育局強調,因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,比賽前先進行會場消毒,進入賽場前必須量測體溫,若有發燒症狀者不得進場,讓師生能夠安心參賽。活動也將全程錄影,並製作DVD發送各校,推廣英語教學。

(中時 )