清華大學資工博士趙士銘3年前進駐清大創新育成大樓創業，以區塊鏈加密等等資安技術，獲得多項專利，也跟全球知名的德國小紅傘合作推出產品。近來疫情肆虐，趙士銘研發的翻牆機更是引起海外台商界瘋搶，台商在異地能同步追劇，更讓台商與親屬間的聯繫不斷線。

資富電子董事長趙士銘回母校創業，率領多位在資工業界深耕20年以上的碩博士校友，3年前進駐了清華大學創新育成大樓。團隊近30人的資富電子專長資安、防毒駭、P2P加密通訊、區塊鏈、挖礦加速引擎等虛擬化技術，研發的USB小紅傘保防碟，獲得全球安裝防護率第一的德國小紅傘認證，並成功銷售給全球最大的日月光半導體等封測廠。

趙士銘解釋，團隊研發的防毒防駭P2P穿透加密通訊裝置，可應用在區塊鍊的挖礦機以及翻牆機上，尤其因為疫情爆發，不少海外台商只能宅在家中，透過翻牆機看到台灣跟國際資訊，甚至line也可以通。趙士銘表示，跟去年同期相比，翻牆機的銷售量多了一倍，達到近千組的銷售量。

而團隊研發的低功耗、高效能的挖礦機，主要透過本機端、雲端兩個技術防毒引擎，趙士銘解釋，區塊鍊的挖礦和防毒其實很接近，防毒必須做病毒的偵測、交易驗證時可預測進行，透過防毒引擎、雲端掃毒的結合，加速挖礦效率，提升效能，可讓用戶加快回收成本約3成，若放在家就像是自動存錢撲滿。

雖然研發獲得多項專利，趙士銘回想起創業過程中，遇上不少挫折，內部遇上官司糾紛，對外則有掮客侵吞款項，種種挫折讓趙士銘都當作是人生的磨練。此外，在面對5G時代的來臨，趙士銘也表示準備好了，將持續瞄準虛擬貨幣、區塊鏈以及網路資安等路線，致力轉型升級台灣資通產業。

(中時 )