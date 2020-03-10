東北角觀旅受國際肯定，草嶺「丟丟銅仔磅空」獲選亞太區最佳旅遊。（翻攝自交通部網站／吳康瑋新北傳真）

東北角觀旅受國際肯定，草嶺「丟丟銅仔磅空」獲選亞太區最佳旅遊。（翻攝自交通部網站／吳康瑋新北傳真）

東北角觀旅受國際肯定，草嶺「丟丟銅仔磅空」獲選亞太區最佳旅遊。（風管處提供／吳康瑋新北傳真）

東北角舊草嶺隧道是童謠「丟丟銅仔」裡面所唱的「磅空」（隧道），交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）以舊草嶺隧道保存活化案為例，並由「舊火車隧道變身腳踏車道」為題，來建造腳踏車道、串聯觀光及周邊漁村的故事，獲選德國柏林旅展（ITB）亞太區最佳旅遊目的地獎，將於10月在土耳其頒獎。

舊草嶺隧道，於96年前完工，是當時全台最長的鐵路隧道，連接起新北福隆與宜蘭石城，在34年前因新隧道啟用而廢棄封閉，直到12年前為整建自行車道才開放，全長約2公里，近年更創下每年吸引27萬人次來騎單車，感受隧道內沁心涼的拂面涼風，欣賞太平洋海天一色美景、三貂角特殊的海蝕地質樣貌，其延伸至海岸線串起20公里環狀線，讓觀光動線串接至周邊漁村，一同促進在地社區文化與傳統觀光實踐。

風管處表示，舊草嶺隧道文化保存、修復與再利用將串接東北角觀光動線至周邊漁村，而促進在地社區文化與傳統觀光實踐的故事，於4日獲得ITB今年全球最佳十名綠色旅遊目的地-亞太區最佳旅遊目的地獎，而ITB向來是全球旅遊市場的最佳指南，永續旅遊更是全球近十年來逐步成長的市場趨勢，活動原訂當天頒獎，但受新冠肺炎疫情影響，延期至10月6日至8日於土耳其頒獎。

風管處長陳美秀說，來客數上升帶來社區經濟發展的同時，如何維繫旅遊與社區生活的平衡，為綠色旅遊目的地帶來質的提升，避免遊客過量的負面衝擊，將是下一階段東北角綠色旅遊目的地努力的目標，並會逐步提升東北角風景區綠色旅遊目的地的服務品質。

(中時 )