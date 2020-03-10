新冠肺炎確診病例在大陸以外地區呈現指數型增加，另外油價崩跌，亦加深市場恐慌情緒以及不確定性。投信法人表示，從2014～2016年油價下跌期間各項債券資產表現來看，紐約輕原油價格下跌連帶造成能源債以及高收益債下跌，惟美國投資債仍逆勢上漲，今年初以來油價下跌至今，投資級債券同樣呈現上漲態勢，目前油價上尚未止跌且股市大幅波動加，建議投資人增持投資級債。

NN（L）投資級公司債基金經理人高德洋（Anil Katarya）表示，目前市場預期今年內美國再降息的機率為100％，以過往經驗來看，投資級債在降息循環中都有不錯的漲幅，加上全球負利率規模維持高檔水準，高品質收益需求升高，都有助於推升投資級債表現。

展望未來，美股企業財報獲利狀況良好，且投資級債今年發行量減少，基本面投資誘因強，因此即使目前投資級債估值雖然不便宜，但在基本面、技術面的支撐下，仍可以做為投資人的避風港。

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