洪都拉斯近日錄八大綜合台《WTO姐妹會》，分享與老婆愛情長跑秘訣，但聽到他細數婚前誓言，還想接續解釋時，卻被身旁的徐小可打斷，「都沒有做到？！」瞬間打岔讓眾人噴笑，頓時讓洪都拉斯語塞，又氣又無奈表示：「氣氛都被妳搞壞。」

洪都拉斯對於如何維持婚姻，提及老婆受委屈，老公應該想辦法替老婆排解，他結婚時就對老婆承諾，「你嫁到的一定是會讓你很幸福的老公，現在你受的委屈，我將來一定加倍還給你。」貼心的一段話讓現場女生羨慕不已，沒想到正當他繼續說：「過了好幾年後，她也發現…」一旁的徐小可竟突然打斷，開玩笑質問他沒有做到，令洪都拉斯直接從椅子上彈起喊：「你很奇怪，大家眼淚都快掉下來了！」

洪都拉斯（右）婚前誓言，竟被徐小可（中）一句話打斷。（八大提供）

節目中，各國分享婚姻經營方式，俄羅斯珊珊表示很多女生為了鞏固婚姻，在家還要狂打扮，就連自己在家亂綁頭髮也曾被媽媽罵，主持人莎莎聽完不可置信，「可是我在家都穿家裡破掉的衣服、褲子耶！」除此之外，波蘭Anna也分享自己國家最強馭夫術，是讓老公「肚子滿滿的、蛋蛋空空的」。

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