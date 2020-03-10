為擴展國際觀，接軌全球，義守大學鼓勵學生出國交換留學，就讀義大應用英語學系的學生陳貞廷Tori與去年畢業生薛彥柔Doren，也是其中圓夢者，但她們不想跟隨主流，刻意選擇人煙稀少的道路，雖然挑戰連連，卻也開啟一扇驚喜之門。

義守大學應英系大四學生陳貞廷，對法國文化和國際商務深感興趣，特別選擇到法國遊學，並以當地有提供英文授課專業系所為首選，取得法國北方高等商業學院交換留學機會，同時獲得教育部學海飛颺計畫補助。

陳貞廷在前往法國留學前，為了能與當地人溝通，在義守大學先修了一學期的法文課程，交換期間也認識許多來自全球同學，周末時則常與朋友旅遊歐洲鄉鎮，體驗異國風俗民情，開闊眼界，她感謝應英系主任范燕姬的鼓勵，讓她有勇氣走出去，一償心願。

薛彥柔則在預算和偏好較少台灣學生去的國家考量下，申請位於立陶宛考那斯市的維陶瑪納大學，並大膽跨領域選讀政治與外交學院，涉獵許多不熟悉的東北歐歷史和國際關係，加上報告需獨立完成，不採團隊合作，所以課後自己需花雙倍時間複習；她說，那真是「hard time for me」，但她很開心都一一克服了。

(中時 )