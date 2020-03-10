隨著新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾自主防疫意識提高，除瘋搶瘋排口罩外，政府亦宣導勤洗手更重於戴口罩。酒精、乾洗手、除菌液、洗手乳等消毒抗菌商品，都是居家必備品項。此外，提高自身免疫力降低感染機會也很重要，因此各式保健營養品詢問度也大幅提升。

為響應全民防疫，華南銀行推出限時限量藥妝好康，即日起至3月底止，於全台屈臣氏、康是美等指定藥妝賣場，刷華南卡單筆消費滿888元，登錄享100元刷卡金回饋（限量2,600名，每卡戶各通路限回饋一次），換算回饋率高達近11.3％，若再搭配華南特定信用卡原有回饋（如享利樂活COMBO卡新戶），回饋率更可高達12.6％。

宅在家使用網路採買相關用品也是另一選擇，3月底前至九大購物網站（PChome線上購物/商店街、MOMO購物、YAHOO購物中心/超級商城/拍賣、蝦皮購物、淘寶網、森森購物/東森購物等）刷華南卡滿額分期登錄另享最高1,250元刷卡金，並加碼於3月9日～11日Yahoo奇摩購物中心16週年慶期間，消費滿10,000元回饋1,100元；3月8日～16日於PChome線上購物消費滿12,000元回饋1,500元，回饋率高達12.5％（名額有限，先搶先贏）。

若非以上指定網站也沒關係，使用華南i網購生活卡，所有網購通路享2.5％現金回饋，指定卡別新戶首年加碼更達5％回饋（每期回饋上限300元）。

(工商 )