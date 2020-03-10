中央銀行總裁楊金龍12日將赴立法院財政委員會進行業務報告並備答詢，在書面報告中，楊金龍認為，主要經濟體貿易談判結果未定，加上地緣政治衝突及極端氣候威脅等風險若朝惡化方向發展，將不利全球經濟前景，加劇國際金融市場動盪，應關注三大風險。

楊金龍表示，全球經濟面臨的三大風險，包括肺炎疫情蔓延、主要經濟體貿易談判結果未定、地緣政治衝突及極端氣候威脅。其中肺炎疫情蔓延，若未能於短期內降溫，大陸經濟受創程度將加重。且因疫情擴散至全球近100國，大陸生產中斷及需求下滑，對全球經濟的負面外溢衝擊將遠大於SARS。

其次，楊金龍指出，主要經濟體貿易談判結果未定，包括中美簽署第一階段貿易協議雖稍緩解緊張局勢，但雙方衝突恐長期存在。另美國與歐盟貿易談判仍進行中，及英國進入脫歐過渡期，若今年底前未能與歐盟達成貿易協定，無協議脫歐的風險仍存。

最後是地緣政治衝突及極端氣候威脅，楊金龍強調，年初美國與伊朗的衝突，隨後緊張情勢雖未再升溫，但雙方關係仍難修復。加上極端氣候災害發生頻率增加，嚴重乾旱、洪災、森林大火、強烈風暴等極端氣候事件，發生頻率愈來愈高，帶來的經濟衝擊日益嚴重。

(工商 )