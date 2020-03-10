行政院長蘇貞昌已核定桃園航勤公司董事長郭榮宗卸任，遺缺由總經理李志強升任，李志強並將兼任總經理一職。另外，華儲公司董事長則由華航資深副總王正明兼任。華夏航科國際公司董事長由中華航空修護工廠廠長孫嘉民升任。

據了解，桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都在上周被拔除董事長，兩人在3月4日收到公文，被要求即刻交接職務；華夏航科董事長趙麟也在異動名單。

外傳行政院長蘇貞昌下令不再安排政治人物擔任官股企業董事長，傾向回歸專業，近期更拔除桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟三人董座職務；對此，行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪時表示，這三位都是任期屆滿下台，接任者全是基層出身，行政院用人唯才。

蘇貞昌指出，上台的人都是基層出身具專業，用人就是專業、適才適所。政治也是很專業，在政治上很多年受民意一再檢驗、監督政府很有經驗的人才，也是好人才，沒有什麼酬庸的問題。

蘇揆提及，蔡英文總統一再交代用人唯才，讓好人才有機會貢獻國家，行政院也都用這樣的原則在做事。

(工商 )