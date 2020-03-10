高市甲仙區62歲罹癌張姓婦人，丈夫過世後單獨扶養2名肢障兒子，自顧不暇的她無法出外工作，僅靠微薄補助養活一家三口，身心俱疲之下，住家古厝又漏水腐蝕，瓦片破損，卻無力修補，所幸社會愛心人士利用善款協助修繕，讓一家人終於有個遮避風雨的家。

張婦共育有4子，其中兩子分別為重度和中度肢障，只能待在家裡，另兩子常年在外打零工，鮮少回家，加上收入不穩定，不一定會拿錢給母親。

張母天天省吃儉用，只為了養活兩個肢障的兒子，社會局社工多次訪視後，著手規劃協助弱勢的張母一家人，透過社團法人高雄市社福慈善總會媒合各界愛心捐款10萬多元修繕房子，社工也幫忙規畫無障礙空間、隔間等，順利幫助張母完成房屋修繕。

看到房子不再破損漏水，張婦說，終於有個家了，她非常感謝各界伸出的援手，對於社工給與的關懷協助，更是感恩在心，現在他們一家人非常珍惜修好的房屋，兩位肢障的兒子，也會主動盡己所能，幫忙整理家務。

社會局甲仙社福中心社工鄭玉婷說，張母一家領有原住民老年年金及身障生活補助，另社工媒合「許崑泰社會福利公益信託」補助生活費，後續社工將持續慰訪，關心張家需求並媒合物資以減輕張母的經濟負擔。

(中時 )