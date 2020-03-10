問世間最悲情的綠帽，莫此為甚。北部地區一名癡情男子，網路認識一名女大生，為了幫她慶生，想給驚喜，於是沒有通知對方的情況下，開車直奔女友住處，不料，這女大生與前任男友正在床上演出激情「分手炮」，收到癡情男簡訊告知在樓下，急得女生大編了遭「性侵」的謊，失控的情節，讓癡情男情何以堪。

這名傷心的癡情男，儘管選擇「相信」女友的謊言，但是在痴男的關懷下，幫女友打電話報警，但是檢警調查的結局，讓他再一次收到莫大的傷害。

原來這名男子是從網路認識女大生，幾番網路交交談，男子對這名女大生陷入無法自拔的情戀，據《自由電子報》報導，，甚至還幫女方從家裡搬東西到北部大學校外宿舍。

由於開學不久，也是女大生的生日，癡情男為了想給女友驚喜，於是直接買了鮮花、蛋糕，開車直驅女友住處。並且在樓下傳了簡訊給女友「生日快樂、我就在樓下」。

萬萬沒想到，此時此刻他的女友正和前任男友，衣不蔽體，肉體交合在床上「打滾」。女大生接到新任男友的簡訊，發現「出包」了，立刻「停機」拉了衣服套上就往樓頂跑。

驚慌中編了謊，稱說遭到前任男友逼要復合，還強行性侵他。癡情男聞訊，還不斷安慰女友，協助她打電話報警，警方趕抵在屋內找到沾有女大生前任男友精液的衛生紙，但是檢警發現女大生稱說趁前男友睡著時「逃出」，但是為何是往「樓頂」跑，而不是往樓下直接逃出求救，在女大生無法合理解釋下，揭穿了她的「性侵」謊言，留下癡情男無助的夢幻。

(中時電子報)