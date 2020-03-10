永和區大陳社區都市更新案共分7個更新單元，目前僅第2單元完成興建，預計5月取得使照，最快7月可入住；新北市長侯友宜今前往視察並表示，大陳社區鄰近新店溪河堤，未來配合捷運萬大線行經，將成為永和新地標，盼其他單元的公辦都更進度也能加速。
侯友宜表示，大陳社區第2單元即將完工啟用，對當地的生活機能以及居住環境，都有明顯提升，進一步活絡地發展，未來市府對於公辦都更會有新的作為，今年底新北住都中心成立後，增加不同的辦理方式，勢必為公辦都更注入新活力。
侯友宜指出，大陳社區鄰近新店溪河堤，又有永和綠寶石綠地、永和仁愛公園等，未來捷運萬大線行經，區位相當不錯，成為永和地區的新地標，希望第2單元的成功經驗，能成為其他單元的借鏡，加速大陳社區的公辦都更進度。
新北市城鄉局長黃一平說明，第2單元的實施者開晟建設，花了10年完成整合，在現址興建3棟各28、29層的住宅大樓，共有15個1樓店鋪以及687戶住宅單位，規畫大面積綠地開放空間，並提供市民活動中心、公共托育及托老中心等公共設施，不僅改善過去巷弄狹小的消防安全問題，也大幅提升當地生活品質。
城鄉局都更處推廣科長何治瑩表示，目前僅第2單元完成興建，預計5月取得使照、最快7月入住，5、6單元預計下半年度進行招商；其餘的1、3、4單元2018年流標收場，由於都更條例去年修正，相關資料仍在調整中。
(中時 )
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