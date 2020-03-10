美國國防部週一簽署了3份合約，委托3家核能工業公司，研發小型、可移動式的核能反應爐(SMR)，期望在未來，美國海外軍事基地可利用這種機動式的核反應爐來供電。

防衛新聞(Defense News)報導，得到合約的公司分別是維吉尼亞州BWX Technologies，得到1350萬美元、華盛頓特區西屋電器公司，到1,190萬美元；馬里蘭州X-energy，得到1430萬美元。3家公司開始了為期兩年的工程設計競賽，要做出可用卡車與飛機運載、容易安裝部署、安全性高、能量100萬瓦以上的小型反應爐，也可以說是迷你核電廠。

這個研發案是戰略能力辦公室（SCO）的「貝利計畫」(Project Pele)，目的是尋求一種1~5百萬瓦（MWe）的小型反應爐。計畫源起來自美國核能研究所（Nuclear Energy Institute）在2018年10月的技術報告，報導指出「90％的軍事設施，平均每年的能源使用量，大約是40 百萬瓦以下，要是有小功率核電，可以達成基地能源獨立自主的好處。」

也就是說，美軍在海外設立戰前基地，必須在當地確定電力供應來源，如果當地電網發生故障，就可能造成美軍指揮部的失靈，因此小型反應爐就有關鍵作用。

SCO的採購主管艾倫‧羅德（Ellen Lord）說：「通常情況下，美軍基地可以由地方電相連；但如果電網故障，該怎麼辦？雖然有柴油發電機，但時間很短暫，因此，小型模組化核反應爐是重要的。」

這不是國防部第一次研究小型核反應堆。2010年就有類似的評估案，但是當時研究得出的結論是，可用的反應爐太大了。

然而也不過幾年，小型反應爐SMR，已在商業領域中出現，好幾個國際核能集團，推出了各自的SMR設計案，有些甚至已在興建。

世界核協會發言人喬納森·科布博士（Jonathan Cobb）說，目前SMR有三種研發方向，目前最成熟的的SMR，功率位在20~300 百萬瓦，並且已經接近商用化，不過，這型反應爐對美軍來說仍然太大。

第二種的SMR，功率為10~100百萬瓦，已用於破冰船等運輸工具中，比如俄羅斯的羅蒙諾索夫院士浮動核能發電廠(Akademik Lomonosov)，2具32 百萬瓦的反應爐，供應給偏遠西伯利亞地區電力。這型反應爐源自軍艦的反應爐，無法快速拆裝，所以也不合適。

第三類SMR，是小功率、全自動的反應爐設計，這就是五角大廈最感興趣的類別。採用金屬冷卻式，不需要河水或海水來當冷卻劑。

研發第三類SMR最積極的國家的是加拿大，英國也有進行，因此羅德說，並不排除在某種程度上與外國盟國就核計劃進行合作。

(中時電子報)