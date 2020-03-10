阿里山工作站本周花況。（黃源明提供／張亦惠嘉縣傳真）

木蘭園的霧社櫻也相當吸睛。（黃源明提供／張亦惠嘉縣傳真）

林務局嘉義林區管理處10日在阿里山國家森林遊樂區沼平車站2樓舉辦阿里山花季開鑼儀式，今年林管處以「四季森林生活提案」為主軸，春夏秋冬皆有規畫不同主題的活動，另，目前園區內的「櫻王」花況約開4成，預計下周盛開。

長期追蹤阿里山花況的漫步在雲端的阿里山版主黃源明說，目前阿里山的賞櫻主角首推霧社櫻，特別是阿里山木蘭園的霧社櫻，雖然氣勢不若觀霧版的巨大壯觀，但是從木蘭園經過，很難不被吸引，霧社櫻的推薦景點分別有木蘭園、工作站、沼平車站、森之道。

另眾多民眾期待的染井吉野櫻「櫻王」，目前花況約4成左右，這幾日的雨水再加上天氣若回暖高溫，下周可望盛開超過七至八成，目前遊樂區內其他的染井吉野櫻，包括阿里山賓館、派出所、祝山觀景台都零星初開，預估一周過後，才會逐漸進入盛開期。

嘉義林管處也強調，今年櫻花季因應新冠肺炎疫情，遊客花季假日與清明連假交管期間搭乘「樂野服務區轉乘接駁車」上車前應配合量測體溫並須配戴口罩，保護自身及他人安全。

(中時 )