遠傳電信（4904）10日公佈2月份自結合併總營收62.29億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.94億元與7.12億元。2月單月每股盈餘（EPS）為0.22元，較去年同期成長1.4％。

累計1～2月合併營收130.49億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為46.42億元與14.47億元；自結EPS為0.44元，EPS已達成第一季財測目標69％。

遠傳布局5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，資通訊業務2月營收年成長幅度高達294％，其中，物聯網營收年增高達598％，系統整合專案收入年成長率高達103％，資安營收較去年成長88％。

遠傳行動通訊業務表現亮眼，月租型用戶數持續正成長，月租型客戶流失率1.24％，再度創下歷史新低。

遠傳藉由自然語意分析與AI技術持續優化智能客服機器人，7成用戶可透過機器人完成所需服務。

2月份在防疫與民生用品需求帶動下，遠傳旗下電商通路friDay購物單月會員數較去年同期成長33％，整體營收較去年同期成長25％，為營運添柴火。

(工商 )