王品集團年報出爐，2019年合併營收162.3億元，微減0.33％。稅後淨利為新台幣3.55億元，年增2.9％，每股稅後盈餘（EPS）4.77元，年增6％，董事會決議：延續近年高股利政策，每股配發現金股利4.5元，高於去年的股利4.39元，配息率為94.34％。若依9日收盤價65.4元計算，殖利率6.88％。

王品台灣事業群2019年全年營業額98.1億元，年增4.59％，台灣總店雖較前一年減少6家，但創下自2016年以來的四年新高，顯示台灣王品調整品牌與門店汰弱留強策略奏效。王品大陸事業群2019全年營業額為新台幣64.2億元，年減7.03%，主要是2019年中美貿易戰，使得大陸經濟情勢險峻，嚴重影響消費力道，且人民幣波動幅度較大，王品大陸事業群也將因應市場變化、順勢調整品牌與門店布局。

王品大陸事業群則因各地門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間，以及延後開業因素影響，拖累集團2月與累計前2月營收。王品2月營收7.9億元、年減46.81％，其中台灣事業群貢獻7.7億元，王品前2月累計營收22億元、年減23.47％，台灣事業群累計1、2月營收17.7億元，較去年同期大幅增加6.38％。

展望後市， 王品以「顧客滿足」為發展策略主軸，隨時調整品牌組合與經營規模，汰弱扶強，期許符合消費者需求，追求「穩健經營」及「持續增長」兩大目標，藉此提升營運績效。王品2020年台灣展店目標全台突破300店、創設1～2個新品牌，3/4正式開幕的新品牌「和牛涮」首度跨入吃到飽火鍋市場，2月試營運期間天天排隊人龍景象，開幕後瞬間成為網路討論度最高的吃到飽火鍋名店，用餐時段一位難求。

王品集團表示，將趁機重新檢視大陸各門店體質，提早為疫情結束後的全面復工營運備足衝刺戰力。

2019年度王品持續深耕集團起家的異國料理，大陸、台灣兩岸先後以新品牌「THE WANG」進軍高價牛排市場，滿足消費者品嚐高價牛排的心願，也是王品集團客單價最高的品牌，「THE WANG」以更好的食材、更出色的烹調、更細膩的服務、更有品味的氛圍，達到「顧客滿足」的願景。

王品秉持創新核心價值觀，近年逐步嘗試泛中餐菜式，「沐越」、「青花驕」、「享鴨」、「丰禾日麗」等品牌的加入，讓消費者於選擇更為多元，逐漸看見深耕的成績。

此外，王品大陸事業群亦鎖定三大品類：西餐、日料、中餐發展，日料開出「舞漁」、「北島鮨鮮」、「海狸家」，布局有成。中餐新品牌「鵲玥」在上海徐家匯太平洋百貨開出首店，這是一家彙集各類經典廣式點心、粵菜、甜品的粵菜點心店。

為創造新的成長曲線，王品2018年成立萬鮮公司，2019年跨入禮盒市場，包括丰禾日麗的果乾、hot 7黃金泡菜、莆田辣媽醬、原燒中秋限定烤肉禮盒，銷售通路跨越王品集團原有的門店優勢，也打通了超商、超市及電商通路。亦首度推出「冷凍年菜組合預購」加入戰局，創造短短一個月便達到完銷佳績，為集團營收挹注活水。

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