新北市石門區石門里里長施宗南，被檢方指控賄選提當選無效訴訟，高院維持士林地院判決，認定檢舉人在偵查及審理時的證述內容，有前後不符及違背經驗法則的情況，而有瑕疵，難逕予採認，駁回請求，里長保住工作。

高院指出，本案是法務部調查局新北市調查處接獲電話檢舉而開始進行調查，但檢舉資訊來源尚有可疑，據此檢舉而獲取之證詞，復有瑕疵而未能採信，且無其他補強證據可資佐證，因此駁回檢方當選無效的請求確定。

(中時 )