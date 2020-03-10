檢舉賄選無證據 里長保住工作 18:322020/03/10 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市石門區石門里里長施宗南，被檢方指控賄選提當選無效訴訟，高院維持士林地院判決，認定檢舉人在偵查及審理時的證述內容，有前後不符及違背經驗法則的情況，而有瑕疵，難逕予採認，駁回請求，里長保住工作。 高院指出，本案是法務部調查局新北市調查處接獲電話檢舉而開始進行調查，但檢舉資訊來源尚有可疑，據此檢舉而獲取之證詞，復有瑕疵而未能採信，且無其他補強證據可資佐證，因此駁回檢方當選無效的請求確定。 (中時 ) #檢舉 #里長 #長保 #工作 #賄選 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢舉魔人橫行 港德市場店家無奈 04:102020/03/06 地方新聞 周守訓證實考紀會不處理傅案 爆「有主席候選人具名檢舉」 11:192020/03/06 政治 佳尼特基金會助防疫 清淨機、額溫槍送南市偏鄉小校 16:062020/03/06 生活 首開先例 送市調處辦涉賄案 04:102020/03/07 政治要聞 20年都遠距工作 唐鳳：我採取番茄時鐘法 14:012020/03/08 財經 水神效果佳 屏市公益加碼3月底 04:102020/03/09 生活新聞 8旬婦忘記回家的路 中和警助返家 12:152020/03/09 社會 插畫家高雄選里長 竟是這個原因 15:102020/03/09 生活 專用桶領取佳 1個月內用完 04:102020/03/10 生活新聞 插畫家選上里長 豐裕里變乾淨 04:102020/03/10 地方新聞 社會熱門新聞 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 癡情男直奔女友家慶生 卻見床上分手炮 - 社會 妙齡女就地噴射「奶茶」 衝擊網友視覺：好像聞到味道 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 女公務員分手後…「八爪椅激情片」瘋傳全球 前男友GG了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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