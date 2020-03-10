中友在既有中友購物網兩萬件商品與百貨同步販售，透過中友購物網購還可買千送百直接抵抵。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情衝擊餐旅、百貨業，面對嚴峻疫情，中台灣百貨業積極救買氣，上半年百貨重頭戲購物節在冷冷三月天陸續登場，中友挾IT優勢大打線上線下同步開賣，台中大遠百推出時尚紅毯熱銷選單，更積極媒合館內餐飲與外送平台合作；廣三SOGO特別於1樓加設贈品處，更提供免下車服務；而新光三越與Uber Eats館內人人氣餐廳全面開通外送服務。

往年母親節前的百貨購物節檔期都是由中台灣百貨率先點火，今年受新冠疫情衝擊，業者直言2月慘到衰退10％，但既定的活動還是要做，至少穩住基本盤。

中友28周年慶提早到3月12日登場，開放上線下全面預購，今年實體百貨化妝品買2千送2百、全館滿3000送300，購物網滿千送百直接抵抵，超過2萬件百貨商品同步販售，顧客只要點開中友APP即可下單，全站免運商品直接送到家。另有FB直播集氣再加抽翻炒氣炸鍋、溫感護髮吹風機等好禮。

台中大遠百美麗購物節活動12日正式開跑，在加強防疫措施外，仍著重實體賣場，推出『時尚紅毯熱銷選單』，替消費者評選星光閃耀聖品、優惠組合、熱銷好物等，化妝品、內睡衣滿3000送300，百貨服飾滿5000送500，並積極媒合館內餐飲與兩家外送平台合作。

廣三SOGO延至19日加入購物節戰局，今年特別於預購會起一連11天於1樓加設贈品處，提供免下車服務，一通電話即可，由專人協助結帳兌換、或宅配到府…等服務。

新光三越要到三月底才會辦購物節，面對疫情則是大舉與Uber Eats 合作，將館內人氣排隊名店陸續開通外送服務。

(中時 )