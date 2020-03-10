證交所表示，本國上市公司計866家、第一上市公司計76家，截至今（10）日下午5時止，計832家國內上市公司及67家第一上市公司總計共899家完成109年2月營收申報，營收總計1.88兆元，年減4.12％，其中，營收成長公司共451家，衰退公司共448家。

另外，上述的899家公司累計前2月營收總計4.31兆元，年減8.39％，營收成長公司共294家，衰退公司共605家。

證交所指出，上市公司營收雖受疫情衝擊，惟個別產業表現各有不同，其中個別公司之營收變化，仍視其接單與生產基地分布狀況而定。

證交所分析，截至目前已申報營收的899家公司，我國主力產業之半導體2月單月及累計前2月營收，較去年分別成長34.59％及24.32％，個別公司客戶需求增加致營收較去年同期大幅成長。

另外，防疫類股相關的生技醫療業，2月單月營收年增8.01％。內需相關之食品工業2月單月營收亦較去年同期增加5.78％。

受新冠疫情影響復工情形方面，證交所說，上市公司大陸營運據點大部分均已復工，目前產能逐漸恢復中，且上市公司營收已連兩年創下佳績，去年全體上市公司營收總計32兆7,667億元，連兩年超過32兆大關，未來如果疫情趨緩，各產業應能儘速恢復產能，提振營收業績。

(工商 )