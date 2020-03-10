大略國際控股有限公司（大略-KY，4804）受武漢肺炎影響，2月營收269萬3仟元、月減82.62%、年減75.31％。累計前2月營收2,275萬2,000元，年減74.96％。展望後市，中國大陸全面復工後，大略-KY自4月起營運可望逐漸回溫。

大略-KY自2018年起逐漸調整既有婚紗攝影及婚慶婚宴營業規模，並將原有婚宴會所改裝為連鎖旅館，2019年位於閔行區及長寧區3家連鎖飯店均順利開業，由於飯店位置均位於上海地區商業核心地段，閔行區中春路上維也納酒店更位於第一屆中國國際進博覽會舉辦地點上海國家會展中心區域內，因此營運初期3家飯店即有良好的營運表現，而2018年第四季起所新增商業不動產招商及管理營運情形良好使大略-KY能獲得穩定現金流入及淨利。

受新冠肺炎疫情影響，中國政府不但延長農曆新年假期，假期結束後更要求部分行業暫時歇業，使大略-KY旗下連鎖酒店2月份均無營業收入，而商業不動產招商及管理業務也因政府部門通令部分行業免予繳交租金受影響，使2020年2月營業收入僅2,693仟元。但因停業期間租金、員工薪資、社會保險等費用均因受惠政府政策可免繳或減繳，加上營業費用大幅減少，故單季虧損情形尚可控制。所幸，4月起中國大陸住宿業、餐飲業、娛樂業及百貨業等行業將可望恢復營業，屆時大略-KY營運將可恢復正常。

大略-KY 2019年前三季已累積每股0.41元稅後盈餘，相較2018年度每股虧損6.52元，顯示營運調整已見初步成效。由於中國目前已步入老齡化社會，根據中國家統計局數據，截至2018年底中國60歲及以上老人已高達近2.5億人，占全國總人口的18％，雖然在養老機構在政府有計畫推動設立下不斷增加，但與需求將較供給仍顯不足，而現有養老機構更普遍缺乏精良管理及提供優質服務能力，故大略-KY規劃未來將投入養老機構管理服務業務，計畫引進專業老年人護理理念，將養老、護理、醫療、康復打造一所具備專業特色的養老機構，為社會貢獻也為企業提持續成長動能。

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