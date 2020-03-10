疫情侵襲 央行貨幣政策鎖定三大重點 18:432020/03/10 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行總裁楊金龍12日將赴立法院財政委員會進行業務報告並備答詢，在書面報告中，楊金龍強調，首先將密切關注肺炎疫情最新發展對大陸以至全球影響，尤其是對台灣經濟金融的衝擊。 楊金龍說，其次對肺炎疫情發展加劇全球金融市場波動，央行將持續關注資金大量進出對國內金融市場之影響，並且本於職責維護外匯市場秩序及金融市場的穩定。 楊金龍指出，再者國內部分關注金融體系流動性及銀行授信情況，充分支應市場資金需求，確保貨幣政策傳遞管道順暢運作。 (工商 ) #楊金龍 #金融市場 #貨幣政策 也許您會感興趣 推薦閱讀 降息2碼美股仍暴跌！疫情影響會比金融海嘯嚴重？ 00:022020/03/07 財經 陸港觀盤－全球央行採更寬鬆貨幣政策 高息投資工具較可取 04:092020/03/07 全球財經 陸經濟遇冷 李稻葵：復工最關鍵 04:092020/03/08 焦點新聞 北美啟夏令時間 美股交易時間調整 19:192020/03/08 財經 工商社論》寬鬆貨幣政策能救疫情經濟嗎？ 04:102020/03/09 財經要聞 又一隻黑天鵝！專家警告：油價拖美股一起陪葬 13:012020/03/09 財經 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ 14:012020/03/09 財經 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 20:532020/03/09 兩岸 肺炎疫情衝擊 央行：全球面臨三大風險 18:412020/03/10 財經 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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