中央銀行總裁楊金龍12日將赴立法院財政委員會進行業務報告並備答詢，在書面報告中，楊金龍強調，首先將密切關注肺炎疫情最新發展對大陸以至全球影響，尤其是對台灣經濟金融的衝擊。

楊金龍說，其次對肺炎疫情發展加劇全球金融市場波動，央行將持續關注資金大量進出對國內金融市場之影響，並且本於職責維護外匯市場秩序及金融市場的穩定。

楊金龍指出，再者國內部分關注金融體系流動性及銀行授信情況，充分支應市場資金需求，確保貨幣政策傳遞管道順暢運作。

(工商 )