日本伴手禮企業紅馬集團股份有限公司（紅馬-KY，2928）因故鄉納稅「Furusato 360」跨平台B2B業務推廣效益持續顯現，2月合併營收為5.3億元、年增43％，為歷史同期新高，

日本故鄉納稅業務因納稅人的繳稅習慣，上半年為淡季，然紅馬於2019年推出故鄉納稅業務B2B整合平台「Furusato 360」後，營收組成結構己逐漸調整，可逐步提高傳統淡季的營運表現。2月份故鄉納稅業務收入較去年同期大幅成長104％，故鄉納稅手續費收入亦較去年同期大幅增加250％以上。

紅馬表示，「Furusato 360」平台藉由與日本大型入口網站合作，大幅提高各自治體故鄉納稅回禮的瀏覽率及成交量，且公司致力於協助自治體推出非季節性的商品，並不定期推出季節限定商品，以期改善公司以往上半年為淡季的情況。

受新冠肺炎疫情擴散衝擊日本國內外旅遊市場，2月份伴手禮業績較去年同期下滑10％，然在故鄉納稅業務快速成長下，紅馬2月份合併營收仍創下同期新高表現。紅馬表示，公司正依照獲利結構與未來發展潛力，調整伴手禮事業內各項業務比重，如持續積極發展伴手禮電商業務，亦將觸角拓展至節慶禮品及開發新市場，待日後疫情降溫，伴手禮業務可望回溫。

紅馬指出，「Furusato 360」平台目前已與日本第一大電商網站-樂天（Rakuten）、日本主要故鄉納稅入口網站－FURUNAVI等超過10個故鄉納稅入口網站合作，效果顯著。紅馬今年將持續與其他日本大型入口網站合作推廣故鄉納稅，增加簽約自治體的刊登網站數量，深化合作業務。同時，公司亦將持續優化「Furusato 360」系統，期進一步提升推廣效益，降低人事及外部系統使用費用，今年整體故鄉納稅業務營收與獲利成長動能可期。

紅馬對2020年展望持樂觀審慎看法，除了持續推動故鄉納稅B2B平台與伴手禮電商兩大業務外，公司今年亦將發展兩項新業務，包括（1）地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」今年將積極拓展與生鮮供應商及特色餐廳的合作，公司中長期目標為致力於打造該平台成為「Furusato 360」平台之後的新一波成長動能；（2）由原先大阪Orbi體驗館改建的電競賽事場館「REDEE WORLD」，已於3月1日正式開幕，為目前日本最大的電子競技專用場館，除設置世界級大型螢幕的專用賽事活動場地外，並提供多項電競體驗與遊戲教學，公司今年將積極爭取電競相關軟硬體廠商的贊助合作，搶攻日本電競市場商機，為公司營運再添成長動能。

(工商 )