中央銀行總裁楊金龍12日將赴立法院財政委員會進行業務報告並備答詢，在書面報告中，楊金龍明，全球面對貿易爭端發展、貨幣政策走向及肺炎疫情等三大衝擊，加劇匯市波動，央行善盡職責，去年全年買匯55億美元，全力維護新台幣匯率穩定。

楊金龍指出，去年第四季新台幣對美元匯率續升，今年以來呈震盪走勢，主要經歷去年10月中美貿易協議達成初步共識，今年1月正式簽署協議，貿易緊張情勢緩和，市場對美元避險需求降低，人民幣匯率逐步回升。中美貿易戰的轉單效應，及全球供應鏈重組，吸引台商回台投資，且台股隨美股頻創新高，帶動去年9月之後外資鉅額且集中匯入買超台股，推升新台幣匯率。

統計去年8月5日至今年1月15日，新台幣對美元升值達5.6％。楊金龍說明，今年1月下旬開始又發生肺炎疫情蔓延，大陸採行封城等防疫措施，致復工進度緩慢、物流供應受阻，人民幣匯率偏弱，其他非美元貨幣也大多受疫情衝擊而走貶。2月下旬美股大跌，市場預期Fed降息機率攀升，至3月3日緊急降息2碼，國際美元走弱，新台幣對美元匯率回升，今年至3月6日止，新台幣對美元升值0.2％，匯率變動相對其他主要貨幣穩定。

楊金龍強調，台灣為小型開放經濟體，容易受國際政經發展及大國貨幣政策的外溢效果影響，加上外資常鉅額且集中買賣超台股，並匯入匯出資金，造成國內匯市波動。央行為維持外匯市場秩序，適時進場雙向調節。去年上半年因匯市外匯需求大於供給，央行提供流動性賣匯11億美元，下半年因外資集中且鉅額匯入，外匯市場供給大於需求，央行進場買匯，統計全年為淨買匯55億美元。

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