台鐵普悠瑪列車在2018年發生翻車事故，造成18死2百餘傷的重大意外，監察院於今(10日)上午通過監委提案彈劾交通部臺鐵局前局長鹿潔身、前副處長柳燦煌及綜合調度所所長吳榮欽3人，移送公懲會。

下午招開記者會，監委李月德說，調查普悠瑪事故主要原因為超速；司機員因行進中主風泵異常導致過彎未減速；還有ATP系統被隔離，加上管理制度不完善，司機也未能及時判斷車輛狀況，進行適當處理而釀成嚴重意外。

李月德表示，鹿潔身深知列車自動防護系統及遠端監視系統的重要性，也有失指揮督導責任。而柳燦煌在採買普悠瑪列車時，疏忽ATP遠端監視系統的檢查，就將投入營運，也有嚴重缺失。

至於吳榮欽對於司機員通報ATP故障高達600多筆，卻一直都沒處理，還聲稱ATP連線是機務處的事，監委也認為吳有違失嚴重。

李月德表示普悠瑪事故裡，在整體的組織、設備、程序、人員等，許多環節有所漏洞，都未能即時處置得宜，才導致事故發生。

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(中時電子報)