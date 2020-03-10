又快到一年一度5月報稅的季節了！今年較為特殊的是除了因為新冠肺炎疫情須隔離者可以延長繳稅期以外，其餘民眾仍要如期繳稅。稅制改制讓不同族群受惠，扣除額增加，年收入40.8萬元以下單身者、81.6萬元以下雙薪夫妻免繳稅。

根據財政部公告，新制標準扣除額單身12萬元、夫妻24萬元、薪資扣除額以及身心障礙扣除額20萬元、幼兒學前扣除額12萬元。根據《ETtoday新聞雲》報導，KPMG安侯建業聯合會計師事務所游雅絜表示，因此年收入40.8萬元以下，也就是月薪3萬元以下的單身族群，還有無子女、年收入在81.6萬元以下的夫妻都可以免繳稅，年收入在123.2萬元以下的夫妻並育有2個5歲以下的孩童也可以免繳稅，如果養育2名大學子女的4口之家，則夫妻年收入110萬元以下免繳稅。游雅絜也表示，今年的免稅額為8.8萬元，雙薪家庭的免稅額則有17.6萬元、如果是4口之家免稅額則有35.2萬元。

特別扣除額除了今年新增的長照特別扣除額每人12萬元之外，另外還有身心障礙扣除額每人20萬元、教育學費特別扣除額每人2萬5000元、幼兒學前特別扣除額每人12萬元及薪資所得特別扣除額每人20萬元。

另外，財政部也公告，因為受到新冠肺炎疫情影響，將延長109年3到5月各類國稅申報繳納期限，由於4月即將徵牌照稅、5月綜所稅、營收稅、房屋稅等，受影響企業或遭到、減薪、無薪假的民眾，可申請分期繳納不計息、緩繳方式。若是因居家隔離、隔離治療、集中檢疫無法完成繳納，則可以附上隔離證明，最長可延期1個月繳稅。民眾欲了解詳情，可至「財政部嚴重特殊傳染性肺炎專區」網站，提供即時資訊，並設有專人洽詢窗口可供聯繫運用。

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(中時電子報)