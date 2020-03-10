中央流行疫情指揮中心10日表示，「口罩實名制」實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均問題，讓沒時間排隊買口罩的上班族和學生等族群便於購買口罩，將於3月12日推出「口罩實名制2.0」，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動App進行認證預購。以下就是健保App「註冊懶人包」公開，簡單幾個步驟完成，就可輕鬆購買口罩。
使用健保卡：
1.準備好健保卡和晶片讀卡機，接著到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。
2.點選「首次登入請先申請」，點選同意註冊要點後，進入「健保卡網路服務註冊-申請」，就可以將健保卡插入讀卡機，按「檢測健保卡認證」，檢視是否能讀取健保卡。
3.「讀取健保卡」成功後，就可以跳回前一頁，處理健保卡網路服務註冊申請。在該頁面灰框姓名欄右邊點選「讀取」健保卡晶片，就可自動跳出健保卡持有人姓名，同時填寫戶口名簿右上角號碼，當輸入、填寫好戶籍地址後，再按下一步。
4.進入註冊頁面，自行設定密碼，同時輸入手機號碼和電子信箱，按確認申請，健保局就會寄確認信函到信箱中，完成註冊。
5.回到健保卡網路服務註冊頁面，輸入設定好的密碼，進入頁面，接著按「行動裝置認證」，進入頁面再按「產生裝置認證」，此時，會出現手機QR Cod和及裝置認證碼。
6.手機下載健保快易通App，開啟後按行動櫃臺，出現「裝置碼」認證，可掃QR Code或直接輸入一串認證碼（二擇一），就能完成裝置認證。
使用自然人憑證：
1.備妥自然人憑證、晶片讀卡機，到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。
2.讀卡機插入自然人憑證後，輸入身分證號、出生日期和憑證pin碼，接著按「確認」。
3.點選「行動裝置帳號申請」，需要輸入完整資料後，同時設定註冊密碼，再選「行動裝置認證」，就會產生裝置認證碼，也就是序號和QR Code，再利用健保快易通App認證，綁定手機即可。
使用健保App「行動電話」認證：
民眾可在智慧型手機下載「全民健保行動快易通 健康存摺App」，完成後，4個步驟即可完成手機健保卡認證。先點選下方「裝置認證」，點選「行動電話認證」同意、輸入手機號碼和身分證字號、輸入健保卡後4碼。
(中時電子報)
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