國民黨立委吳斯懷憂心潛艦園區將破壞地底下西班牙古城遺址。（許家寧翻攝）

基隆和平島被選定為潛艦園區，國民黨立委吳斯懷今書面質詢稱，台船公司基隆廠的船塢地下是17世紀的西班牙古城遺跡，若開發勢必破壞古蹟。對此，基隆市文化局說，考古發現的諸聖教堂殘跡、遺骸位於場外停車場，不要張飛打岳飛。

據媒體報導，吳斯懷質詢表示，台灣考古團隊在基隆和平島挖出17世紀西班牙人所建的諸聖教堂等遺跡，經透地雷達偵測後，確定遺址位在台灣造船公司基隆廠的船塢地下，未來台船廠區擴建為潛艦園區，也勢必破壞聖薩爾瓦多城遺址。

基市文化局長陳靜萍表示，目前「大基隆歷史場景」計畫中的和平島考古發現到的西班牙修道院諸聖教堂基座殘跡、人骨遺骸等，是位於台船基隆廠區外的停車場，而潛艦園區的計畫是利用目前台船廠內的閒置國有空間進行再利用，兩者並不相違悖。

陳靜萍指出，諸聖教堂是全台第一個西班牙時期出土遺跡，根據中研院前階段研究「聖薩爾瓦多城」遺址，可能就在台船廠區內，惟短期內基隆市文化局並無在台船基隆廠內考古發掘之相關計畫，未來會與國家重大計畫互相合作，共取雙贏。

修道院遺址近年陸續出土15具遺骸，同時也發現十字架、皮帶扣等許多西方文物，對於是否會將諸聖教堂指定為考古遺址或列冊，陳靜萍說，文化局目前正依「文化資產保存法」相關規定，送交文資審議委員，交由專業人士進行審議討論。

(中時 )