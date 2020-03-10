20200309中天新聞 傳罹胰臟癌付不出醫藥費 唐慧琳：積極治療中

新北市議員唐慧琳驚傳罹患胰臟癌，資深媒體人黃暐瀚今(10日)首度開腔談及此事，他臉色凝重地說：「唐慧琳生病很久了啦，其實我們評論圈大家（都）知道。」坦言唐慧琳狀況較棘手一點。

黃暐瀚今早開直播，被網友問及唐慧琳身體情況，他坦言知道唐慧琳生病很久了，從選舉到現在至少2個月，「可是我們不適合去幫別人公布她的隱私跟細節，這樣大家懂我意思嗎？」只透露唐慧琳病情較為棘手。

唐慧琳驚爆罹患胰臟癌，她昨（9日）透過臉書證實消息，「慧琳收到大家滿滿的祝福，感恩大家對我的關心。」表示自己目前積極就醫，沒有其他問題，健康逐漸恢復中。

新北市議員村長詹江村日前在直播中哽咽表示，最近和李佳芬聊天，意外得知某位政壇友人罹患胰臟癌三期，他說這位友人很年輕，小孩才國小，思路與邏輯都相當優秀，但她其實在選前就已病倒，還為主持選前之夜向醫院請假，令人不捨。

(中時電子報)