彰化市水資源回收中心，今年再獲外部評鑑優等，目前全市第一期管網工程已完成94％，進度超前。（謝瓊雲攝）

彰化市水資源回收中心，去年剛拿下智慧綠建築認證，今年邀請外部專家學者評鑑考核，在榮獲評鑑優等，彰化縣政府水資處表示，彰化市第一期管網工程全長度為4萬3041公尺，在施工團隊的努力下，整體完成率已達94％、共3萬9644公尺，進度超前。

隱身於地下的污水下水道工程！彰化縣最早完成汙水下水道工程的城鎮市二林鎮，由營建署主導；由縣府水資處興建完成的彰化市水資源中心，每日可處理1.5萬噸民生家庭廢水，去年7月試運轉，是全台首座取得銀級智慧綠建築雙認證的水資中心。這次外部評鑑針對管理、操作、維護、水質及服務績效展現等，管理團隊獲得評鑑優等肯定。

水資處下水道科長曾凱弘表示，彰化市第一期管網工程範圍在金馬路以西、鐵路以東、彰秀路以北、泰和路二段410巷以南，呈長方形區段、計約580公頃，主、次幹管完成後，就會積極推動用戶接管；鹿港水資中心已在興建中，和美鎮預計明年初發包設計。

曾凱弘說，廚房、洗澡水等家庭廢水流入一般側溝，容易影響居家周邊環境衛生、孳生病媒蚊，為鼓勵民眾住戶踴躍接管，將會進行家戶拜訪向民眾宣導說明，目前皆為免費接管，初期希望能達到至少1000戶接管的目標。

(中時 )