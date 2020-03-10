因應消費者口味喜好並展現拓展美食版圖的雄心，台北花園大酒店將館內原「六國餐廳」砍掉重練，配合全新裝潢推出全新餐飲品牌「饗聚廚房To-Gather Kitchen」，並以「饗美食、聚感情」為概念延伸出核心主題，以料理凝聚每一刻，讓用餐而團聚的朋友與家人們好似回到自家廚房一般，隨心愜意品味美饌。

「饗聚廚房」以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色自助百匯，本著美味再升級、升級不加價的精神，餐檯不只增加餐點選項，也將質量提升，更提供多元服務，新增每日限量手搖鈴私房創意料理（位上）、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，帶給賓客無限歡樂，平日午/晚餐/假日下午茶每位699元+10％，假日午/晚餐每位899元+10％，盡情享受主廚團隊精心研發的各式創意佳餚。

台北花園大酒店全新品牌「饗聚廚房To-Gather Kitchen」，由經歷豐富主廚涂向榮操刀，精心規劃一系列道地泰式風味，含泰式海鮮酸辣湯、繽紛泰式沙拉、泰式傳統麵食、義式烤牛肉佐特製醬（假日限定）等，使用泰國香料、食材，搭配季節蔬果，將泰國菜的靈魂元素─酸、辣、鹹、甜、苦五味，透過料理發揮到淋漓盡致，帶給賓客一場視覺與味覺的盛宴。除此之外，「饗聚廚房To-Gather Kitchen」也保留無國界料理特色，提供精選新鮮日式生魚片、新加坡拉薩麵、越南河粉、泰式酸辣麵、法式點心、墨西哥薄餅料理、手工披薩等，讓饕客彷彿環遊世界般，嘗遍經典異國風味，打造難忘美好食光。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，朋友聚會、家庭聚餐、公司餐敘以及團體餐會，吃到飽的自助百匯餐廳向來為首選，台北花園大酒店看準顧客對自助百匯的喜愛，透過核心價值多元、融合、共享、延續，串聯顧客認同與情感連結，推出新餐飲品牌，餐廳斥資進行些許空間改造，升級餐檯菜色，午餐晚餐時段更新增限量手搖鈴創意料理桌邊服務，由服務人員逐桌遞送，傳送幸福美味，預估將可帶動業績提升。

為迎接白色情人節，「饗聚廚房To-Gather Kitchen」自即日起至3/14日推出「2020愛你愛你情人饗宴」，深情自助百匯平日午/晚餐/假日下午茶每位699元+10％，假日午/晚餐每位899元+10％，無論是應景美味佳餚、嚴選現流生魚片、低溫爐烤美國肋眼牛排（假日限定）、繽紛開胃冷熱盤等豐腴鮮美菜色，帶來一場視覺與味覺的餐飲融合盛宴，為添甜蜜氛圍，每桌另加贈現場手作DIY甜蜜4吋蛋糕乙個，為有情人營造漫。

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