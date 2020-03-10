入行超過17年的阿KEN，過去以主持節目為人熟知，近年他婉拒許多主持工作，花了5年時間籌備電影《練愛iNG》，自編自導及主演電影中的魯蛇一角，現實生活中的他反應快，隨便幾個動作就逗得女生哈哈大笑，可始終緋聞對象只有安心亞一人，讓外界好奇2人關係。他接受專訪時坦言做電影壓力大，生活重心都在電影上，也讓他這5年感情空窗，無法好好談戀愛。他曾被問起電影為何沒找安心亞當女主角，也沒讓老搭檔納豆軋一角，阿KEN表示怕觀眾覺得太綜藝，所以才找了新面孔紀培慧搭檔。

《練愛iNG》電影海報。（藝起娛樂提供）

今年42歲的阿KEN在《練愛iNG》追女孩練功，戲外他直言一直以來都有結婚生子的打算，只求遇到適合的對象。被問起家裡是否有催婚壓力，他笑笑地說：「家人不太會在我面前講，反倒是媽媽會去和我周遭的朋友打聽，偷偷問起我的近況，『你知道KEN最近怎麼樣，他是不是不想結婚？』，像是小刀（彭康育）就被她問過，他是我國中麻吉，和我們家都熟。」

阿KEN與小刀（左）和導演好友連奕琦。（藝起娛樂提供）

阿KEN和父母及兩個哥哥感情好，從小喜歡表演的他透露，爸爸是律師，從小當然被寄予厚望，但是他在大學用一場表演說服爸爸，「爸爸後來對媽媽說『這孩子以後想做什麼就讓他做吧』，媽媽再轉述給我聽，讓我印象深，就此他也真的沒干涉過我的未來，變成極力支持我。」而阿KEN扮女裝則是媽媽的最愛，「我媽是因為想生女兒才生我，結果她每次在電視上看我女裝都笑得特別開心！」他更透露接下來想寫和「親情」有關的故事，「不管怎樣還是想寫自己或周邊的人能感到共鳴的事。」

入行超過17年的阿KEN花了5年時間籌備電影《練愛iNG》。（盧禕祺攝）

綜藝咖出身的阿KEN，為了一圓導演夢拍《練愛iNG》，他不惜推掉一大票主持邀約，該片總成本3500萬元，自己就砸了500萬進去，也把他人生經歷的把妹精華放到劇本中。阿KEN曾客串國際名導盧貝松的《露西》，當時私下等戲時，靠著魔術逗樂「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），而他也無意間把這個美好經驗到劇本中，毫無察覺。他回憶光是劇本發想就花了快2年時間，初版完成的手寫劇本將近30頁，最後因為太多需調整的地方，全部打掉重練。不過他很樂觀地說：「做事本來就是這樣，我所經歷的都會是成長的養分」。《練愛iNG》於3月13日白色情人節檔期全台上映。

(中時 )