新北市中和廣濟宮、福和宮為鼓勵在地學子勤奮向學，於今（10日）上午10時，由廣濟宮董事長游炎川、民政局長柯慶忠及中和區公所區長賴俊達在廣濟宮中庭進行清寒家庭助學金捐贈儀式。（中和區公所提供）

新北市中和廣濟宮、福和宮為鼓勵在地學子勤奮向學，於今（10日）上午10時，由廣濟宮董事長游炎川、民政局長柯慶忠及中和區公所區長賴俊達在廣濟宮中庭進行清寒家庭助學金捐贈儀式。（中和區公所提供）

新北市中和廣濟宮、福和宮為鼓勵在地學子勤奮向學，於今（10日）上午10時，由廣濟宮董事長游炎川、民政局長柯慶忠及中和區公所區長賴俊達在廣濟宮中庭進行清寒家庭助學金捐贈儀式。（中和區公所提供）

新北市中和廣濟宮、福和宮為鼓勵在地學子勤奮向學，於今（10日）上午10時，由廣濟宮董事長游炎川、民政局長柯慶忠及中和區公所區長賴俊達在廣濟宮中庭進行清寒家庭助學金捐贈儀式，頒發區內9所國小871名學生、4所國中428名學生及2所高中50名學生，嘉惠1349名在地學子，並由各校校長或主任代表領取，共計發放助學金155萬元。

廣濟宮董事長游炎川表示，中和大廟長期善盡社會責任，為落實關懷中和地區清寒學子，特別提供清寒助學金勉勵同學努力用功讀書，並期盼未來學有所成、回饋社會，為了讓信徒善款能夠有最好的發揮，每年都興辦各中小學的助學金，補助弱勢家庭學生註冊、課輔及午餐費等等，讓學子們能安心求學。助學金補助申請方式由有需求的清寒家庭向學校提出申請，再向廟方提報審查，每學期皆有補助，如果有家庭遭到緊急事故，也可以向廟方反應，會由專人進行訪視，給予必要的協助。

民政局長柯慶忠表示代表新北市府民政局感謝游炎川董事長以此善舉讓本區需關懷的學子感受溫暖，不再因家中經濟困難而放棄學習，不僅變得更加樂觀堅強，也希冀將來有能力時，能從幫助周遭的人開始做起，回報社會對他們點點滴滴的關懷與支持。

中和區長賴俊達感謝中和廣濟宮、福和宮兩間大廟，基於濟世助人的宗教情懷，從民國96年開始持續13年來善心善舉，提供弱勢家庭更多助力，為社會增添更多溫暖，興辦清寒家庭助學金，讓在地學子們能安心求學，減輕家長的負擔。期望在助學金支持鼓勵下，能激發學子們積極向上，有朝一日學有所成，不忘回饋地方，以所學貢獻己力，將這份愛永遠傳承下去。

中和廣濟宮、福和宮是為當地歷史悠久的廟宇，主祀開漳聖王及神農大帝，是中和的信仰中心，各地信徒絡繹不絕。中和大廟每年嘉惠地方與學子的義行善舉也為宗教團體立下典範。

(中時 )