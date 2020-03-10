湖北潛江市人民政府辦公室官方微信消息，3月10日上午，潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部召開專題會議，對當前及下一階段統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作進行研判和安排部署。

會議決定，在做好疫情防控的前提下，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工複產。具體細則以潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室通告為准。

(旺報 )