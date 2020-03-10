化骨水（氫氟酸）屢傳意外傷人事件，尤其出現在社會案件中更是駭人聽聞。專業連鎖化工店業者強調，現在就連買硫酸都要強制登記身份，氫氟酸一次都以25公升大桶為單位銷售，只賣給有毒物使用執照的業者或化工老師教學用，不可能零售給一般消費者。

氫氟酸（Hydrogen Fluoride, HF）又名氟化氫，俗稱氟酸、化骨水，為透明酸性液體，一般作為工業蝕刻、去污、除銹、清洗等用途，使用時需穿完整防護器具。

氫氟酸目前仍非公告列管的毒性化學物質，2017年高市議員郭建盟曾在議會質詢管制鬆散，甚至在楠梓加工區直擊一輛小貨車載著數十桶氫氟酸街跑。

化骨水可怕之處在於容易被皮膚吸收，遭噴濺時只會有輕微疼痛感，數小時後細胞才會壞死，嚴重可造成截肢或死亡。2016年一名碩班女學生做研究時遭濃度50％的氫氟酸濺到左腳，事後緊急就醫保住腳掌。2019年8月苗栗某家光電廠一名菲律賓女移工不慎噴濺雙腿導致嚴重灼傷壞死，送醫急救不治。

勞動部也曾宣導工安知識，表示若不慎接觸到氫氟酸，當下須以大量清水沖洗，急救可注射葡萄糖酸鈣解毒。衛福部國民健康署多年來更針對氫氟酸印製安全手冊，提醒國人注意。

化工行業者強調，氫氟酸為工業用，一般人購買實在可疑。平時只會出貨給有專業用途的對象，也會配合政府規定、審視身分證或相關證件並登記，才會出售。

(中時 )