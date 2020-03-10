新北市府主辦的永和區大陳義胞社區都市更新案，共7個單元，其中單元2，經歷4年意見整合，在「一坪換五坪」概念下，終於得到全體住戶同意，在2016年動工，更新後為3棟28、29樓摩天大樓，將於今年底完工入住，新北市府表示，將複製單元2經驗，針對單元5、6、7共300餘戶，下半年公開招商。

新北市府主辦的大陳義胞社區都市更新案，是行政院在2006年劃定「推動全國五十處政策性都市更新案」以來，新北市第一個動工的案件，也是全市第一個公辦都更示範基地，總面積達8.2公頃，目前約有1500戶，因產權複雜、整合困難，全區分成7個單元陸續推動，單元2經歷4年意見整合，終於得到多數住戶同意，在2016年動工。

新北市都更處處長張壽文指出，該公辦都更單元，主要為當年國共內戰時，從大陳島撤退的軍民，政府安排居住在永和區現在的保安路與環保河當中的狹長區域，如今時日已久，當年興建的房舍老舊，需要進行都市更新，但當地部分房舍占用到市有土地，或是原屋主遷離、接手入住者只有產權沒有土地所有權，使得實施者想要整合十分困難。

據了解，新北市財政局針對「只有產權無土地所有權者」，以專案執行，將土地以當時地價，讓售與該類住戶，使其擁有土地產權，得以與實施者開晟建設權變分回住屋空間，如加計都更容獎、容移，換算「平均每人一坪土地，可換得五坪室內空間，加上車位」，對原住戶有相當誘因。故而實施者僅花2年時間，就與不同意戶全數點頭，同意簽約動工。

城鄉發展局黃一平局長表示，更新後將興建3棟28、29層樓的住宅大樓，有15戶店鋪及687戶住宅單元，並規劃地下6層停車空間，設有724個停車位。新北市將分回94戶、92個車位，此外，大陳單元2規劃留設大面積的綠地開放空間，也有提供市民活動中心、公共托育及托老中心等公益設施。

城鄉發展局指出，大陳單元2不僅改善過去巷弄狹小的消防安全問題，也大幅改善提升當地生活品質及居住環境。後續市府也會依循大陳單元2成功的經驗，再融入創新及簡政的作為來推動其他單元的更新，預計今年下半年度單元5、6、7共3.3公頃、300餘戶，也將進行招商。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)