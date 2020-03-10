台東市鯉魚山長期以來至少3隻有獼猴盤據，影響住家安寧，也不時騷擾行人，民眾多次投訴請求處理，台東縣政府農業處與台東林區管理處，10日在山區設置誘捕籠進行誘捕，希望將搗蛋的潑猴逮捕歸案， 實施結紮後送深山林道野放。

縣府農業處畜保科長饒和奇與台東林管處育樂課技佐李宜明，10日下午4點偕同台東市東海里長陳嬰，在鯉魚山靠近長沙國宅的邊坡設置3個誘捕籠，籠內放置猴子愛吃的香蕉，台東林管處說，由於獼猴非常聰明，入籠後會用力搖晃籠子試圖找出口逃出，還用鐵鍊固定籠子。

據了解，之前當地有7隻猴子出沒，經常與附近犬隻水火不容，半夜不時發生衝突，造成犬吠聲四起，影響居家安寧；再者，獼猴生性活潑好動，經常在清晨攀爬躍入長沙國宅，奔跑、嬉戲讓居民恐慌，並且影響居家生活品質。

里長陳嬰指出，經常接到里民電話投訴獼猴騷擾，可是這些獼猴實在太聰敏，警覺性也高不易誘捕。饒和奇呼籲，民眾千萬不要再餵食猴子、野狗，讓鯉魚山恢復原本的生態，居民可以住得安寧、民眾也可以安心運動健身。

(中時 )