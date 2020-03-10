韓國因大邱的新天地教會爆發群聚感染新冠肺炎震驚全國，其教主李萬熙也被揭發利用宗教斂財，甚至被首爾市府正式向檢方要求，以涉嫌過失殺人、傷害、違反傳染病防治法等罪名，對李萬熙和該教會分會負責人展開調查。有韓國網紅就整理所有韓媒報導，預估李萬熙總資產高到嚇死人。

韓國網紅統整李萬熙的吸金手法，透過教會獻金與罰款、販售商品，甚至是免費的勞動力，就這樣斂財超過千億韓元。（圖／翻攝自Youtube）

韓國網紅「DenQ來了」整理出李萬熙的總資產，包含他公開的財產包含位於首爾市江南區市價30億的公寓、位於京畿道市價50億左右的宮殿、另一個市價5億5千萬的別墅，以及其他土地房產加起來個人資產大約達到韓幣100億左右，但這只是他個人的資產。

若加上新天地教會的收益，教會獻金與罰款、教會商品，甚至是免費的勞動力，在2017年公開的年收入就高達2700億韓幣，加上新天地在韓國有55個教會、266個宣教中心、801個不動產、在海外31個國家有28個教會，加起來能有一兆的收益，雖然不全是教主李萬熙的收入，但以他的地位來看，總資產依然相當可觀。

李萬熙真實財產曝光！

(中時電子報)