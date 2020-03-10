萬事達卡與比爾及梅琳達∙蓋茲基金會、惠康基金會今日共同宣布啟動新冠肺炎治療加速器（COVID-19 Therapeutics Accelerator），承諾投入最高1.25億美元種子基金，透過篩選、評估、開發和擴大推廣新冠肺炎的治療方法，加速疫情應對工作。

上述3家合作夥伴承諾，將為資源匱乏的國家和地區提供公平可及、價格可負擔的產品。新冠肺炎治療加速器的短期目標是透過加快新藥研發、評估老藥新用以及生物製劑，讓新冠肺炎患者儘快得到治療；長期目標則是為其他病毒性疾病找到治療方法。目前，還沒有找到可用在對抗新型病原體的廣效抗病毒用藥或免疫療法的新冠肺炎批准用藥。

蓋茲基金會和惠康基金會各自承諾投入最高5,000萬美元，萬事達卡則承諾投入最高2,500萬美元，用於該計劃並啟動初期的工作。蓋茲基金會此次宣佈的投入金額，是其在2月宣佈，將為支持抗擊新冠肺炎疫情投入最高1億美元捐款的一部分。

新冠肺炎治療加速器將與世界衛生組織、各國政府、民間企業資助和相關機構、全球監管和政策制定部門通力合作。吸取2014年伊波拉疫情中所獲得的經驗，此合作機制將包含從藥物篩選、生產到擴大推廣的全部環節，並透過共同研究成果、協調投資和彙聚資源來加快藥物研發進程。該合作機制將針對研發過程的關鍵環節進行快速、靈活的資金投放，降低開發對抗新冠肺炎和未來可能出現其他疫情的新型藥物和生物製劑的風險，並保障資源匱乏國家的藥品普及性。

萬事達卡副董事長邁克·弗羅曼(Mike Froman)表示：「我們很榮幸能加入對抗新冠肺炎的行列，以進一步實現我們對兼容並緒的承諾。這一全球挑戰不僅威脅了世界各地人民的健康和安全，也可能破壞全球數百萬民眾、企業和組織的經濟活力。我們在實踐普惠金融方面的經驗告訴我們，建立一個資本共用、資源和技能互補的合作網絡十分重要。歡迎其他關注包容性增長的夥伴加入我們。」

(中時 )