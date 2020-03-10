台北美福大飯店-彩匯自助餐廳-現切餐檯。（美福提供）

台北美福大飯店_彩匯自助餐廳_海鮮料理區。（美福提供）

新冠肺炎疫情重挫飯店業，撿便宜正是時候！台北美福大飯店自3月16日起於線上及飯店內推出「美福四周年旅展」，受矚目的彩匯自助餐廳推出「平日雙人下午餐券」及「平日雙人晚餐券」，下午餐券每人原價1,078元，下殺64折，每人只要690元；晚餐每人原價2,200元，限時優惠73折只要1,600元。

美福表示，周年旅展提供有彩匯自助餐廳的搶手商品下午餐券，還有提供位上主菜的自助晚餐券，兩人成行的券類規劃，輕鬆揪伴嚐美食。

下午餐期可品嚐廳內提供的台灣在地美食、日式風味料理，來自大海的鮮美蝦蟹等海味，以及味帶酸香微辣的泰式美饌，如經典打拋豬、南洋烤沙嗲雞、美福招牌牛肉麵等，還有印度師傅親自料理的印度美食區，提供有現烤的印度烤餅，利用炭火於坦都爐現烤，出爐的烤餅，皮脆內Q。知名小點印度脆餅，炸至外皮酥脆的球型脆餅，搭配鷹嘴豆、印度小點及自製醬料，現做品嚐，香脆爽口。還有添加了20種以上香料的印度咖哩、坦都里烤肉及印度拉茶等特色餐點。

餐後品味美福的繽紛甜點吧，由點心房主廚選用法國發酵奶油、法芙娜巧克力及日本頂級麵粉與抹茶粉等食材製作，多款人氣品項如馬卡龍、可麗露及檸檬塔等；晚餐餐期除了下午餐時段提供的餐點之外，鮮美海鮮、生魚片及熱食區品項加碼更加豐富，還有現切爐烤牛排，烤至外皮微帶焦香、肉質粉嫩的牛排是自助餐饕客的必嚐項目。每位賓客還可品嚐不定期更換菜色的位上主菜，有香煎日本A5和牛、爐烤鮮龍蝦或伊比利豬老饕可供選擇。

除了滿足食慾，想體驗米其林推薦住宿，可選購周年慶限定的住宿優惠券，提供有15坪寬敞空間規劃的「行政客房雙人住宿券」，每券6,999元(原價16,170元)；21坪兩中床的「菁英客房住宿券」，三人房優惠價8,999元(原價22,891元)，四人家庭房也只要10,999元(原價23,837元)，入住可享受戶外恆溫游泳池、健身中心及令人身心放鬆的三溫暖，隔日享用彩匯自助餐廳中、西、日式早餐。

(中時 )