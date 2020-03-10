為防新冠肺炎，靈鷲山佛教教團、慈善基金會與世界宗教博物館代表，今（10日）將募集到的防疫物資送到新北市永和區公所、永和分局及學校。（世界宗教博物館提供）

為防新冠肺炎，靈鷲山佛教教團、慈善基金會與世界宗教博物館代表，今（10日）將募集到的防疫物資送到新北市永和區公所、永和分局及學校。（世界宗教博物館提供）

為防新冠肺炎，靈鷲山佛教教團、慈善基金會與世界宗教博物館代表，今（10日）將募集到的防疫物資送到新北市永和區公所、永和分局及學校。（世界宗教博物館提供）

為防新冠肺炎，靈鷲山佛教教團、慈善基金會與世界宗教博物館代表，今（10日）將募集到的防疫物資送到新北市永和區公所、永和分局及學校。（世界宗教博物館提供）

「守護心靈，安心防疫」！為防新冠肺炎，靈鷲山佛教教團、慈善基金會與世界宗教博物館代表，今（10日）將募集到的防疫物資送到新北市永和區公所、永和分局及學校，並結緣靈鷲山開山住持心道法師加持的「安心御守」，關懷地方，共同守護學子健康，祈願疫情早日平息。

心道法師說，「相信善業就是避難所，好心會讓我們得到福氣。善心可說是我們的防彈衣和防毒系統，這個力量是很強大，可以轉換的。心就靜下來，心安就平安；心和平，世界就和平了。」

靈鷲山全山法師精進禪修閉關中，仍心繫地方防疫，慈善基金會董事長性月法師募集酒精、洗手乳、擦手紙等防疫物資，10日由副執行長陳世人、公關主任涂彬海等，分別送到永和區公所、永和分局、秀朗國小、永和國小、頂溪國小、網溪國小、永平國小、永平高中等，一起做好防疫措施。

永和區長胡合鎔表示，防疫物資除了提供洽公民眾使用，也會分送給需要的里辦公處；秀朗國小校長林文生說，酒精對學校來說實在太實用了；永和國小校長曾燕春感恩雨中送來平安物資；頂溪國小校長柯志賢特別致贈感謝狀；網溪國小校長呂郁原開心收到「安心御守」，也感受到這份照護學生的心意；永平高中校長劉淑芬說，有世界宗教博物館這樣的鄰居真好。

在靈鷲山全台各講堂提供民眾結緣的「安心御守」，心安又療癒，有需求者可先電洽各講堂詢問。

(中時 )