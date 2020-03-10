苗栗迎接逢桐花、螢火蟲季，每年舉辦許多大型活動，因疫情避免人群聚集，不只客家桐花婚禮、青年節的忠烈祠春祭活動暫緩，苗栗市的桐花健行、公館鄉千人彩陶的藝術文化節活動，也擬延後辦理，減少多人群聚，共體時艱防堵疫情。

徐耀昌10日說明，縣內大型藝文活動等，都希望能暫緩甚至停辦，避免群聚。今年苗栗桐花婚禮將邁向第15年，每年盛大舉辦，讓新人體驗客家禮俗、互許終身，但考量活動規模較大，民眾群聚，因此決議暫緩。

今年春祭陣亡官兵及因公殉職烈士暨遙祭黃陵聯合祭典，也因應疫情延後。徐耀昌指出，每年辦在忠烈祠的春祭、秋祭活動，聚集社會賢達與學生代表，擔心多人群聚，因此擬延後與秋祭共同辦理，考量疫情，原則將群聚式的活動等延緩或停辦，共體時艱配合防疫措施。

依照往例於3、4月登場的公館鄉「藝術文化節」也將延期，藝術文化節推廣在地陶瓷、福菜等特色，千人彩陶樂更廣受親子喜愛，公館鄉長曾美露表示，活動的前期作業幾乎都處理完畢，但考量疫情，且往年參與人數皆突破1500多人次，因此決定暫緩。

苗栗市公所已公告復刻版鐵馬近香活動將暫緩外，針對民眾踴躍參與的苗栗市桐花健行活動，也決議暫緩，5月的母親節表揚大會，也將取消頒獎典禮，改由市長邱鎮軍逐一親抵頒贈。

(中時 )