正妹直播主在巧克力工坊開直播，介紹手作巧克力，與粉絲互動。（呂妍庭攝）

正妹直播主在巧克力工坊開直播，介紹手作巧克力，與粉絲互動。（呂妍庭攝）

正妹直播主在巧克力工坊開直播，介紹手作巧克力，與粉絲互動。（呂妍庭攝）

嘉義市知名手作巧克力工坊因新冠肺炎疫情業績下滑5成，業者10日與當紅直播主一起製作巧克力，欲靠宅經濟創商機。（呂妍庭攝）

嘉義市知名手作巧克力工坊因新冠肺炎疫情業績下滑5成，業者10日與當紅直播主一起製作巧克力，欲靠宅經濟創商機。（呂妍庭攝）

嘉義市知名手作巧克力工坊因新冠肺炎疫情業績下滑5成，業者10日與當紅直播主一起製作巧克力，欲靠宅經濟創商機。（呂妍庭攝）

嘉義市蕊杜巧克力工坊生意受新冠肺炎影響，2月分業績下跌5成，為開發新客源，創造宅經濟商機，型男老闆黃盈傑今10日與5名當紅直播主一起製作巧克力，盡管在冷門下午時段，最高仍創造10多萬人的觀看率，讓黃盈傑真呼效果好，已打算跟直播平台不定期合作。

黃盈傑所經營的巧克力工坊，原本店面業績占7成，網路宅配3成，結果疫情延燒導致上門顧客減少，2月分業績大幅下滑，為加強網路銷售量，黃盈傑決定和直播主合作，今下午嘗試第一次上線，與正妹直播主一起做巧克力，近2小時平均上線收看率數千人，其中一名網紅直播主更創造最高10多萬人的觀看量。

黃盈傑說，與直播主合作，是結合直播與電商，實現「內容即商品」和「邊看邊買」的即時消費需求。直播主經紀公司CEO魏輔亘說，新冠肺炎暴發以來，包括觀看率、整體營收，台灣公司已成長3成，大陸分公司更是跳增5成之多，預期只要疫情未歇，網路經濟會持續發酵。

(中時 )