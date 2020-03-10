國際電動車大廠特斯拉傳出有意提升其上海工廠的產能，並且計畫在該工廠內生產新車型。據悉，該公司本月將會啟動第二班次，其產量將提高到每周3,500輛。受此消息激勵，美股特斯拉盤前股價漲逾10％，報668美元。

界面新聞報導，特斯拉創辦人兼CEO馬斯克10日宣佈，特斯拉第100萬輛電動車正式下線，並舉辦了慶祝活動。距離2008年生產第一台Roadstar跑車，特斯拉用了12年的時間達成這一目標。

2019年特斯拉完成36.75萬輛的交付目標，這一數字是2014年的7倍之多。特斯拉早前披露稱，今年中旬，美國工廠Model 3和Model Y的產能將達到每年50萬輛的水準。

目前，特斯拉的上海車籍工廠已於2月10日復工。近日有消息稱，特斯拉有計劃擴增上海工廠的產能。據稱，特斯拉上海工廠目前採用的是單班制運營，每週能夠生產大約2,000輛汽車。該公司本月將會啟動第二班次，其產量將提高到每週3,500輛。接下來上海超級工廠將逐步實現每月1.2萬輛左右的產能。

(工商 )