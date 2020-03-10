統一超（2912）10日公告，2月合併營收197.98億元，年增1.77％；累計前二月合併營收425.02億元，年增5.26％。統一超表示，主要是7-ELEVEN本業成長，加上轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一藥品、統一速達及DUSKIN樂清等表現亮眼，挹注整體營收。

統一超表示，2月適逢西洋情人節、228連假，加上近期宅經濟當道，生鮮買氣增溫，還有名店與團購商品預購加持，母公司統一也推出全新生活提案「Simple-Fit」，帶動7-ELEVEN本業及轉投資事業同步成長。

統一超指出，7-ELEVEN因應健康飲食、減醣優質蛋白等趨勢，推出多款鮮食選擇，其中「義式嫩雞花椰菜飯」、「繽紛鮮蔬烤雞便當」明星商品，2月合計已熱賣超過百萬份，帶動米飯類業績成長近10％。另，由於近期自煮風潮盛行，民眾採買生鮮蔬菜回家煮的需求提高，也帶動生鮮蔬菜業績成長近60％。

預購部份，統一超說，2月生活美食誌主打的芋頭季、團購美食、瘋媽祖三大系列熱銷，成功帶動生活美食誌檔期業績年增逾50％，其中，芋頭季商品結合振頤軒、真芳、連珍等名店，開發多款獨家芋頭新品，還有大甲媽祖「平安祈福酒」開賣首周即熱銷超過千組，都挹注預購成長。

轉投資事業部分，統一超指出，海外事業菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，截至2月底共2,907家門市，較去年同期成長337店，受惠持續展店，業績也成長較去年同期近30％；旗下統一速達也受惠宅經濟持續發燒，配送件數較去年同期成長近30％。

另外，DUSKIN樂清持續開發新客戶，加上近期民眾對環境防護意識提升，清潔除塵等業務需求量大，帶動業務量成長；統一藥品受集團「Simple-Fit」活動帶動，包括我的健康日記、白花油、小林等品牌銷售持續成長，2月業績年增20％。

展望3月營運，統一超指出，將持續掌握節令商機，推出母親節預購話題名店與團購商品一次購足等各式生活提案及新品，並陸續將熱食自助區商品冷藏化，讓消費者24小時隨時方便加熱即食，滿足各種需求。

(工商 )