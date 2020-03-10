新加坡可以，台灣可不可以？針對新冠肺炎，星展銀行（台灣）10日宣布提供財管、私人銀行及信用卡客戶，為期45天的法定傳染疾病慰問金保障，但因為有贈送期限，算不算以保單促銷，銀行局正火速研議中。

由於先前壽險公司祭出健康險投保限期免等待期，被保險局視為假關懷、真促銷，要求立即下架，要以新保單方式進行。星展銀的作法也被保險業者認為，銀行、保險監理不同調，目前就看銀行局最後的決定。

星展銀的方案是3月11日到4月15日止，年齡介於20歲至75歲的星展豐盛理財客戶和星展豐盛私人客戶，親赴星展銀（台灣）各分行申請，即可獲得45天的保障，自申請日翌日凌晨起算（含前14天等待期），不慎感染包含新冠肺炎在內的法定傳染疾病，即可申請新台幣2.2萬元的法定傳染疾病慰問金。

另外所有星展銀（台灣）信用卡卡友，不限年齡，只要在3月11日至4月15日間，不限金額、任刷一筆新增消費，就享有為期45天（含前14天等待期）新台幣1.2萬元的法定傳染疾病慰問金保障。

星展銀（台灣）合作的是安達產物，保險局表示，由於星展銀都有支付保費，安達產都有收到保費，符合保險對價行為，在財管客戶部分，算是個人險保單，要保人與被保險人都是財管客戶，安達產是以「個人法定傳染病補償健康保險」出單，就是保障45天的健康險。

另外在信用卡客戶上，則是以安達產提供的信用卡綜合保險，要保人是星展銀（台灣），被保險人是信用卡客戶，安達產同樣是有收到保費，並不算是「送保單」。

(工商 )