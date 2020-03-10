大陸爆發新冠肺炎疫情逾百日，大陸國家主席習近平10日首度前往疫情重災區的武漢視察防疫工作。習近平表示，經過艱苦努力，湖北和武漢的疫情防控已取得階段性成果。接下來要繼續落實先前推出的多項支持政策，有針對性地開展援企、穩崗、擴就業等工作。

新華社報導，習近平10日專門赴湖北省武漢市考察疫情防控工作。他強調，湖北和武漢是這次疫情防控鬥爭的重中之重和決勝之地。經過艱苦努力，湖北和武漢疫情防控形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成果，但疫情防控任務依然艱巨繁重。越是在這個時候，越是要保持頭腦清醒，越是要慎終如始，越是要再接再厲、善作善成，繼續把防疫作為當前頭等大事和最重要的工作，不麻痺、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰。

習近平指出，這次疫情，短期內會給湖北經濟社會發展帶來陣痛，但不會影響經濟穩中向好、長期向好的基本面。要在加強防控的前提下，採取差異化策略，適時啟動分區分級、分類分時、有條件的復工負產。要落實官方推出的一系列支持政策，有針對性地開展援企、穩崗、擴就業等工作，強化「六穩」舉措，統籌抓好春耕生產、農民就業增收等工作，幫助湖北解決實際困難和具體問題，早日全面步入正常軌道。

此外，習近平還指出，要把醫療救治工作擺在第一位，在科學精準救治上下功夫，最大限度提高治癒率、降低病亡率。加快推廣應用已經研發和篩選的有效藥物，提升救治水準。要加強醫療防控物資生產、供應、調配，做好出院患者康復醫療工作。要加強醫護力量和醫療資源統籌，兼顧其他患者的日常就醫需求，逐步恢復正常醫療秩序。

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