受到新冠肺炎疫情衝擊，台中百貨產業今年前2月業績普遍慘淡！為了搶救買氣與衝刺業績，台中三大百貨商場積極布局母親節檔期。其中，前2月業績衰退近一成的中友百貨，決定提前於3/12起舉辦「中友28週年慶」促銷活動，開放「線上線下同步周年慶」；大遠百「美麗購物節」3/12起預購先開跑，期望衝刺業績年增5％，彌補前2月衰退的3％業績。

而往年總是搶先開跑的廣三SOGO百貨母親節檔期「全館感恩祭」，今年確定延後一周、自3/19起VIP預購會登場。但是，有感於新冠肺炎疫情仍在發燒，廣三SOGO對於母親節檔期業績目標訂得保守，僅預期可達成去年同期業績的85％、約11億元，不敢期待今年業績能有好表現。

其中，中友28週年慶大手筆投入1.8億元促銷預算，自3/12起開放線上線下全面預購，首波活動到4/22，3/12-4/8推出滿仟送佰、4/9-4/22推出家族點數3倍送。中友強調，雖然今年周年慶檔期時間拉長7天，但因疫情還未緩和，因此業績目標下修到17.7億元，約是去年同期近19億元的九成。

中友表示，今年會員禮採用婆婆媽媽最愛的民生用品-倍潔雅衛生紙12入及友善農耕特栽米2包，或選擇電子購物金100元，共2萬份。只要持中友APP或中友家族卡，單筆消費滿999元即可兌換1份。

此外，中友周年慶再推消費1元天天抽iRobot掃地機器人、連假天天抽日本cado溫感護髮吹風機，以及壓軸抽OSIM 4手天王按摩椅等多項優惠活動，盼為緊縮的消費市場提振買氣、注入活力！

台中大遠百「美麗購物節」預購會將於3/12起正式開跑，預購期間（3/12-3/19）推出『時尚紅毯熱銷選單』，替消費者評選星光好物；以及祭出化妝品、內睡衣滿3,000送300；百貨服飾滿5,000送500；國際精品指定櫃單櫃滿1萬送500、大家電單筆滿1萬送1,000，配合指定銀行刷卡滿額，最高可達16.5％回饋。

大遠百「美麗購物節」除了購物好康，化妝品區也針對VIP貴賓端出專屬優惠，以及聯手各大品牌推出加碼品牌滿額禮。例如精瓷區，單筆消費滿3萬送SEALY枕頭、名品區單筆滿1.5萬送CHARLES＆KEITH經典吊飾。

此外，廣三SOGO「全館感謝祭」自3/19起預購開跑，除了全館滿3,000送300、1樓化妝品滿2,000送200，首9日滿萬再加送400、5樓/12樓內睡衣單筆滿2,000送200、名品珠寶/10樓大家電單樓層滿5,000送500外，首二日再攜手8大銀行滿3,000再加送100；而刷廣三SOGO聯名卡滿8萬再加碼送1,600，回饋率近18％，加上各樓層再加碼最高回饋5％，總回饋率高達近23％。

(工商 )